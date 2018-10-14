Все новости

14.10.18 / 15:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Финансовая G20 назвала наиболее вероятные риски для мировой экономики

Ухудшение ситуации в развивающихся странах

Промышленное производство

Фото: hronika.info

Риски резкого ухудшения ситуации в экономике развивающихся стран являются наиболее вероятными в настоящее время, считает финансовая G20. Об этом накануне сообщил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Падение темпов роста экономик этих стран возможно «из-за четко проявившейся тенденции удорожания заемных средств для этих государств, из-за укрепления доллара к валютам этих государств», а также «из-за внутренних проблем у ряда стран, где нарастает популистские тенденции», цитирует замминистра ТАСС. Он добавил, что это «более вероятные риски, чем торговая война».

В то же время, по словам Строчака, в целом стороны согласились, что мировая экономика находится «в неплохом состоянии». Он отметил, что темпы роста экономики «выше среднего за многие годы».

Для предотвращения указанных рисков финансовая G20 предлагает, в первую очередь, формировать международные резервы. Показатель должен составлять не менее 3% от импорта, подчеркнул замминистра, отметив, что это считается классическим вариантом. Среди других предложений участников встречи — структурные реформы, повышение производительности труда, борьба с неравенством, а также меры монетарной политики, отмечает агентство.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.