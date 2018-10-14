Всемирный банк выделит $1 млрд Индонезии на помощь пострадавшим от землетрясения

Всемирный банк решил выделить порядка $1 млрд правительству Индонезии для помощи пострадавшим от землетрясений районам. Сообщение об этом организация опубликовала в воскресенье.
Уточняется, что средства можно направить на восстановление разрушенной инфраструктуры и зданий, модернизацию систем предупреждения стихийных бедствий, а также на помощь беднейшим семьям из пострадавших районов. Финансирование будет доступно по запросу от властей Индонезии, отметили в организации.
Напомним, землетрясение в Индонезии произошло в конце сентября. По последним данным, погибли более 2 тыс. человек, порядка 10 тыс. человек получили травмы. Согласно предварительным подсчетам Всемирного банка, экономический ущерб от недавнего землетрясения и цунами в провинции Центральный Сулавеси составил $531 млн. Ранее 1,5 млн евро на помощь Индонезии направил Евросоюз.
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