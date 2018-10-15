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15.10.18 / 14:53 Новости / Петербург и Ленобласть

На фасаде ДК им. Ильича на «Электросиле» нашли деревянный серп и молот

Вероятно, его заштукатурили в советское время

На лицевом фасаде Дома культуры имени Ильича завода «Электросила» нашли конструкции деревянного каркаса с металлической обшивкой, выполненные в форме серпа и молота. Декоративный элемент обнаружили в ходе ремонта, сообщили в понедельник в комитете по государственному использованию и охране памятников культуры.

Обнаруженный элемент фасада. Фото КГИОП

В КГИОП полагают, что элемент фасада заштукатурили во время ремонта в советское время. Длина серпа составляет почти 3 м, длина молота – 2,6 м. Ширина всей конструкции составляет 2,9 м. Декоративный элемент будут восстанавливать, отметили в комитете.

Отметим, здание ДК на Московском проспекте, 152 является объектом культурного наследия. В настоящий момент в здании расположен культурно-досуговый центр «Московский». Здание ДК было отстроено с 1921 по 1931 годы. Оно является образцом архитектуры ленинградского авангарда.

ДК им. Ильича в наши дни. Фото КГИОП

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