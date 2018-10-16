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16.10.18 / 21:32 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Из федерального бюджета на поддержку малого бизнеса в Ленобласти выделили 114 млн рублей

Распределят в 2019 году

Фото АБН

Из федерального бюджета на поддержку малого бизнеса и индивидуального предпринимательства в Ленинградской области выделили 114 млн рублей. Об этом в администрации региона сообщили во вторник.

Выделенные средства распределят в следующем году. Часть денег направят на обучение предпринимательству начинающих бизнесменов, на развитие малого бизнеса в моногородах и поддержку экспортно-ориентированных компаний.

Отметим, в настоящий момент в Ленобласти зарегистрировано 65 тыс. малых предпринимателей. Их годовой оборот составляет более 600 млрд рублей. В данном секторе занято более 30% жителей региона. Ранее Ленобласть решила направить 5 млн рублей на поддержку социально ориентированного малого бизнеса.

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