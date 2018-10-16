Милонов предложил назвать петербургскую улицу в честь Вадима Тюльпанова В Кировском районе

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к врио губернатора Петербурга с предложением назвать одну из улиц города в честь бывшего спикера ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Милонова.

Милонов предлагает назвать в честь Тюльпанова одну из улиц в Кировском районе. «Его жизненный путь говорит сам за себя. Вадим Альбертович по праву вошел в летопись современной России как государственный и общественный деятель, автор многих законодательных инициатив, направленных на улучшение жизни наших граждан, в том числе тех, кто отстоял город на Неве в годы Великой Отечественной войны», — цитирует письмо Милонова 78.ru.

Напомним, Вадим Тюльпанов умер в Петербурге в прошлом году. С 2003 по 2011 год он был председателем Заксобрания города. Потом в течение шести лет он представлял Петербург в Совете Федерации.