Минтранс предложил пять проектов компаниям из «списка Белоусова» Они входят в комплексный план

Министерство транспорта предложило пять проектов компаниям из списка помощника президента России Андрея Белоусова. Об этом во вторник сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

Все проекты входят в комплексный план по модернизации и развитию инфраструктуры до 2024 года, передает «Интерфакс». Среди проектов скоростная автомобильная дорога Москва-Казань, проект по морским портам и проекты терминалов для аэродромов, а также проект высокоскоростной магистрали и по узким местам на железной дороге.

Отметим, ранее Белоусов предложил изъять у части промышленников «сверхдоходы». Власти решили не повышать налоговую нагрузку, а предложить компаниям инвестировать в инфраструктурные проекты. В сентябре компании из списка представили свои инвестпроекты. Их сумма составила 6 трлн рублей.