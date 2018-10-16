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16.10.18 / 21:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Минтранс предложил пять проектов компаниям из «списка Белоусова»

Они входят в комплексный план

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Министерство транспорта РФ

Фото АБН

Министерство транспорта предложило пять проектов компаниям из списка помощника президента России Андрея Белоусова. Об этом во вторник сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

Все проекты входят в комплексный план по модернизации и развитию инфраструктуры до 2024 года, передает «Интерфакс». Среди проектов скоростная автомобильная дорога Москва-Казань, проект по морским портам и проекты терминалов для аэродромов, а также проект высокоскоростной магистрали и по узким местам на железной дороге.

Отметим, ранее Белоусов предложил изъять у части промышленников «сверхдоходы». Власти решили не повышать налоговую нагрузку, а предложить компаниям инвестировать в инфраструктурные проекты. В сентябре компании из списка представили свои инвестпроекты. Их сумма составила 6 трлн рублей.

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