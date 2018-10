Ученые смогли предсказать депрессию по постам пользователей в Facebook За полгода и за три месяца

Ученые из американского Университета Пенсильвании смогли предсказать депрессию по постам пользователей в Facebook. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые проанализировали открытые записи за 2,5 года у 683 пользователей социальной сети. Из них у 114 была диагностированна депрессия, остальные были контрольной группой. Исследователи анализировали лексику, периодичность, частоту и длину постов, а также геотеги.

В итоге ученые смогли с высокой точностью предсказать наступление депрессии за полгода с точностью в 62%, за три месяца – 72%. По словам исследователей, лексика депрессивных пациентов содержала слова о самочувствии, а также использовалось много эмоциональных слов.

Отметим, ранее психиатры заявили, что депрессия может стать лидеров психических заболеваний к 2020 году. Причина – рост продолжительности жизни. Добавим, российские ученые сообщили, что при депрессии изменяется работа мозга. Исследователи выяснили, что у больных депрессией нейроны в одной из сети мозга становятся более активными.