В России создали Ассоциацию участников рынка больших данных Объем рынка больших данных через пять лет может достичь 500-800 млрд рублей

Российские компании «Мегафон», Mail.Ru Group, oneFactor, Тинькофф Банк, «Яндекс» и Сбербанк учредили Ассоциацию участников рынка больших данных. Об этом в среду сообщили в «Мегафоне».

Президентом организации стала Анна Серебряникова, операционный директор «Мегафона». Ассоциация ставит целью создать условия для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в стране. Ожидается, что объем рынка больших данных через пять лет достигнет 500-800 млрд рублей. По словам Серебряниковой, в ассоциацию также могут войти «Газпромбанк» и «Ростелеком».

Добавим, о том, что в России необходимо заняться регулированием отрасли больших пользовательских данных еще в прошлом году заявлял помощник президента Игорь Щеглов. Тогда же российские операторы связи начали обсуждать возможность создания саморегулирующейся организации в области Big Data. В мире уже есть подобные СРО. Так, в Евросоюзе создан консорциум Big Data Value Association (BDVA), в который входят такие компании, как Siemens, Nokia, IBM. А в Китае работает государственная площадка для определения технических стандартов Data Centric Alliance и некоммерческая организация Big Data Union.