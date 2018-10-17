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17.10.18 / 16:08 Новости / Россия и мир

В керченском колледже нашли бомбу

Предполагаемый нападавший застрелился

фото: kerch.fm

Специалисты Национального антитеррористического комитета нашли в здании политехнического колледжа в Керчи бомбу. Об этом в среду сообщил представитель комитета Андрей Пржездомский в эфире РБК.

По его словам, на месте работают взрывотехники. Также сообщается, что в здании нашли тело предполагаемого нападавшего – он застрелился.

Напомним, в полдень в здании техникума произошел взрыв. Кроме того, один из студентов устроил в здании стрельбу. В результате происшествия погибли по меньшей мере 17 человек. Около 40 человек получили ранения.

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