В керченском колледже нашли бомбу Предполагаемый нападавший застрелился

Специалисты Национального антитеррористического комитета нашли в здании политехнического колледжа в Керчи бомбу. Об этом в среду сообщил представитель комитета Андрей Пржездомский в эфире РБК.

По его словам, на месте работают взрывотехники. Также сообщается, что в здании нашли тело предполагаемого нападавшего – он застрелился.

Напомним, в полдень в здании техникума произошел взрыв. Кроме того, один из студентов устроил в здании стрельбу. В результате происшествия погибли по меньшей мере 17 человек. Около 40 человек получили ранения.