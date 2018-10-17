СП «Новатэка» и бельгийской Fluxys построят СПГ-терминал в Германии Мощностью 300 тыс. тонн в год

Совместное предприятие российской компании «Новатэк» и бельгийской Fluxys построит СПГ-терминал в Германии. Об этом в среду сообщают в «Новатэке».

Сообщается, что мощность терминала в порту Ростока должна составить 300 тыс. тонн в год. Терминал будет принимать суда с СПГ, в частности, произведенным на строящемся «Новатэком» СПГ-заводе в порту Ленобласти (город Высоцк).

Отметим, «Новатэк» уже имеет один грузовой терминал СПГ в собственности в Польше, а также один терминал в пользовании. В 2016 году компания приобрела Blue Gaz Sp. Z o.o. за 26 млн рублей. Компания владеет станцией регазификации СПГ в Польше.