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17.10.18 / 15:56 Новости / Россия и мир / Экономика

СП «Новатэка» и бельгийской Fluxys построят СПГ-терминал в Германии

Мощностью 300 тыс. тонн в год

Фото: pravdaurfo.ru

Совместное предприятие российской компании «Новатэк» и бельгийской Fluxys построит СПГ-терминал в Германии. Об этом в среду сообщают в «Новатэке».

Сообщается, что мощность терминала в порту Ростока должна составить 300 тыс. тонн в год. Терминал будет принимать суда с СПГ, в частности, произведенным на строящемся «Новатэком» СПГ-заводе в порту Ленобласти (город Высоцк).

Отметим, «Новатэк» уже имеет один грузовой терминал СПГ в собственности в Польше, а также один терминал в пользовании. В 2016 году компания приобрела Blue Gaz Sp. Z o.o. за 26 млн рублей. Компания владеет станцией регазификации СПГ в Польше.

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