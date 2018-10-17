Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта» Михаила Васинкевича По иску Дмитрия Костыгина

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца «Юлмарта» Михаила Васинкевича. Об этом стало известно в среду.

Добавим, признать Васинкевича финансово несостоятельным просил его партнер по бизнесу Дмитрий Костыгин. Представитель бизнесмена подтвердил, что суд вынес соответствующее решение.

Адвокат Костыгина, управляющий партнер петербургского адвокатского бюро «Сергеев и Партнеры» Олег Сергеев отмечает, что защита приложит «все усилия для того, чтобы найти имущество Васинкевича, который теперь оформляет доверенности из Монако, как бы он его не прятал, и куда бы он сам не сбежал».

Напомним, иск стал следствием конфликта акционеров «Юлмарта», который продолжается несколько лет. В 2014 году ритейлер взял кредит на 1 млрд рублей в «Газпромбанке». Костыгин и Васинкевич выступили поручителями по нему. Однако вскоре банк досрочно списал всю задолженность с личного счета Костыгина. После списания права требования от Васинкевича перешли к нему. Суды двух инстанций подтвердили правоту Костыгина, однако Васинкевич отказался возвращать деньги бывшему партнеру. После этого Костыгин подал иск о банкротстве. Сумма исковых требований составила порядка 405 млн рублей.