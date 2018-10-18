Центробанк поддержал идею введения полисов ОСАГО на один день «Это надо обговорить»

Центробанк поддержал идею введения полисов ОСАГО на один день. Об этом в четверг сообщил зампред регулятора Владимир Чистюхин на форуме Finopolis.

Как передает ТАСС слова Чистюхина, у некоторых экспертов есть опасения об ухудшении прав застрахованных. По мнению же самого зампреда, норму ввести можно. «Я существенных проблем с этим не вижу. Но повторюсь, и это нам надо проговорить со всем кругом экспертов», — заявил Чистюхин. Он уточнил, что данная норма может быть внесена в законопроект Минфина по реформированию ОСАГО.

Напомним, ране СМИ сообщили о подготовке Минфином поправок в закон об ОСАГО. Ведомство предложило установить стоимость страховки на 30% ниже или выше базовых тарифов Центробанка. Кроме этого поправки отменяют ряд коэффициентов. Это коэффициент мощности и региональный коэффициент.