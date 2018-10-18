СМИ: Губернатор Мурманской области может уйти в отставку Якобы из-за конфликтов внутри элит

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун может уйти в отставку, Кремль якобы уже начал искать нового человека на ее место. Об этом в четверг пишет РБК со ссылкой на источники.

Возможная причина – конфликтные отношения Ковтун с местными элитами, силовиками и собственной командой, уточняют собеседники издания. Один из источников отметил, что после вторых туров губернаторских выборов «Кремль не готов рисковать результатами кампаний», разрешая главам регионов, переизбрание которых может не состояться, участвовать в голосовании.

Официально об отставке Марины Ковтун сообщат в ближайшее время, указывает один из источников РБК. По информации издания, в настоящий момент губернатор находится в отпуске.

Добавим, Марина Ковтун избралась на новый срок в 2014 году. На досрочных выборах она набрала 64,7% голосов. Нового губернатора в Мурманской области должны выбирать осенью 2019 года.