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18.10.18 / 15:49 Новости / Россия и мир

Госдума РФ одобрила в первом чтении «заморозку» накопительной пенсии

Документ затронет только россиян, родившихся после 1967 года

Коллаж АБН

Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении «заморозки» отчислений накопительной части пенсии еще на год – до 2021 года. Об этом стало известно в четверг.

Как передает РИА Новости, законопроект затронет только россиян, которые родились после 1967 года и добровольно подали заявление в Пенсионный фонд о формировании накопительной части пенсии. До этого «заморозку» пенсионных накоплений продлевали в прошлом году.

Добавим, впервые накопительная часть пенсии (6% от зарплаты) была «заморожена» в 2014 году. С этого времени все средства, которые работодатель перечисляет в ПФР, направляются на финансирование страховой части, т.е. на выплаты нынешним пенсионерам. Мера позволила сэкономить средства бюджета.

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