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19.10.18 / 09:32 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит»

Ранее отозвал лицензию у «ВостСибтранскомбанка»

Фото АБН

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит». Об этом в ЦБ сообщили в пятницу.

В работе банка ЦБ обнаружил многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России. Нарушения совершены в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в релизе ЦБ. При этом банк также осуществлял сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств. За последний год ЦБ три раза применял в отношении «Риал-кредита» меры надзорного воздействия.

Банк «Риал-кредит» занимал 417 место в банковской системе РФ. При этом банк не является участником системы страхования вкладов.

Отметим, за пятницу это уже второй отзыв лицензии у российского банка. Ранее ЦБ сообщил, что отзывает лицензию у «Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка». В ЦБ заподозрили вывод активов из банка на 130 млн рублей. Банк занимал 305 место в банковской системе РФ.

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