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19.10.18 / 19:40 Новости / Россия и мир

Минфин США вновь отсрочил продажу бумаг «Группы ГАЗ»

Ранее сроки продлили для «Русала» и En+ Group

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Министерство финансов США решило продлить сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами, а также исполнения контрактов с «Группой ГАЗ». Об этом стало известно в пятницу из материалов департамента по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Согласно документу, дату изменили с 23 октября на 12 декабря 2018 года. Отметим, на прошлой неделе аналогичное решение было принято в отношении других активов Олега Дерипаски – компании «Русал» и En+ Group.

Напомним, бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании попали в санкционный список США в апреле текущего года. Добавление в список означает блокировку активов в Соединенных Штатах, а также запрет на ведение бизнеса с этими компаниями для американских граждан. Минфин США обязал контрагентов компаний завершить все сделки с ними до 5 июня, а инвесторов избавиться от бумаг до 7 мая. Однако затем ведомство несколько раз продлевало эти сроки.

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