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19.10.18 / 19:03 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Московская биржа завершила неделю в красной зоне

Индекс МосБиржи - 2344,79 пунктов; РТС - 1126,97 пунктов

В пятницу торги на Московской бирже завершились в красной зоне. Индекс МосБиржи к закрытию опустился на 1,42% и составил 2344,79 пунктов. Индекс РТС потерял 1,16% и остановился на отметке 1126,97 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук отмечает, что в лидерах снижения второй день кряду находятся акции «Яндекса» (-18%). Примечательно, что распродажи акций интернет-компании усилились с открытием торгов на NASDAQ.

«Судя по всему, американские инвесторы активно выходят из бумаг «Яндекса» из-за разговоров об интересах к нему со стороны Минфина США. Напомним, Сбербанк находится под риском санкций со стороны США, поэтому нерезиденты избегают активов с ним связанных», — указывает аналитик. Эксперт отмечает, что акции Сбербанка сегодня заодно с «Яндексом» опустились на 3%. Со знаком минус закончили торговую сессию также ВТБ и Банк «Санкт-Петербург».

В плюсе оказались нефтегазовые компании. Акции «Татнефти», «Роснефти», «Лукойла» и «Газпрома» подросли на фоне роста нефтяных котировок на 1,3%. На российском рынке царят «медвежьи» настроения.

По словам аналитика, в понедельник снижение индекса МосБиржи может продолжиться. Актуальный диапазон торгов для него составит 2340-2350 пунктов, для индекса РТС — 1125-1135 пунктов. При этом вероятный коридор движения для курса доллара будет очерчен в границах 65-66 рублей, для курса евро – в пределах 74,8-75,9 рублей.

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