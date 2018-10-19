ВЭБ может получить еще 25 млрд рублей на погашение внешнего долга И 3 млрд рублей – на проекты на Дальнем Востоке

Внешэкономбанк (ВЭБ) может получить дополнительные 25,45 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним займам. Об этом говорится в проекте поправок в бюджет на 2018 год, опубликованных на официальном портале нормативно-правовых актов, стало известно в пятницу.

Также средства можно будет направить на компенсацию убытков, которые возникают при безвозмездной передачи активов в российскую казну. Кроме того, ВЭБ получит порядка 3,12 млрд рублей как имущественный взнос на приоритетные инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, следует из документа.

Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов пообещал, что банк урегулирует все проблемы с капиталом и внешним долгом до конца 2018 года. Тогда же он отметил, что Внешэкономбанк будет показывать убыток «в течение еще какого-то времени». Однако этот убыток «не от текущей деятельности, а от предыдущих операций», говорил Шувалов.