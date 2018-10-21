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21.10.18 / 15:33 Новости / Петербург и Ленобласть

Движение на проспекте Солидарности восстановлено после инцидента с трамваем

Никто не пострадал

Фото АБН

Трамвайное движение на проспекте Солидарности в Невском районе Петербурга восстановлено, ранее там один из вагонов сошел с рельсов. Об этом в воскресенье сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

В организации уточнили, что движение восстановили около 14:10, передает «Мойка78». Сход вагона произошел при заезде на кольцо, трамвай шел пустым, добавляет издание.

Ранее очевидцы сообщили, что на проспекте Солидарности трамвай сошел с рельсов. В результате на путях образовалась «пробка».

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