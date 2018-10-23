Суд оштрафовал замдиректора Русского музея на 20 тыс. рублей За незаконную реставрацию объектов музея

Дзержинский районный суд оштрафовал замдиректора по административно-хозяйственной работе Русского музея Юрия Королева на 20 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил, что музей заключил контракты на ремонт с несколькими организациями. При этом, работы были проведены без разрешения КНИОП, а также у подрядчиков не было разрешений на осуществление работ по сохранению объектов культурного наследия.

Пресс-служба отметила, что Королев признал вину. Он заявил, что «допустил ослабление контроля в силу загруженности и большого объема работ».

Добавим, ранее русский музей решил реконструировать двор. Контракт заключен с «Ренессанс-реставрация». Стоимость работ — 1,12 млрд рублей. При этом, сотрудники Русского музея и журналист Михаил Золотоносов подали иски КГИОП. Они заявили, что совет по культурному наследию города утвердил не тот проект, который был подан в комитет.