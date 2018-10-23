Все новости

23.10.18 / 21:35 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Суд оштрафовал замдиректора Русского музея на 20 тыс. рублей

За незаконную реставрацию объектов музея

Дзержинский районный суд оштрафовал замдиректора по административно-хозяйственной работе Русского музея Юрия Королева на 20 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил, что музей заключил контракты на ремонт с несколькими организациями. При этом, работы были проведены без разрешения КНИОП, а также у подрядчиков не было разрешений на осуществление работ по сохранению объектов культурного наследия.

Пресс-служба отметила, что Королев признал вину. Он заявил, что «допустил ослабление контроля в силу загруженности и большого объема работ».

Добавим, ранее русский музей решил реконструировать двор. Контракт заключен с «Ренессанс-реставрация». Стоимость работ — 1,12 млрд рублей. При этом, сотрудники Русского музея и журналист Михаил Золотоносов подали иски КГИОП. Они заявили, что совет по культурному наследию города утвердил не тот проект, который был подан в комитет.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.