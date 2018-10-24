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24.10.18 / 21:50 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

За лето 125 тыс. петербуржцев отдохнули в детских лагерях

На 2,5 тыс. больше, чем в прошлом году

Фото tv.ru

Межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Петербурге подвела итоги летнего сезона. Этим летом 125 тыс. юных жителей города отдохнули в детских лагерях, сообщили в среду на заседании комиссии.

Это цифра на 2,5 тыс. человек превышает показатель лета 2017 года. В этом году на отдых детей потратили более 2,1 млрд рублей, передает «Мойка 78». Петербуржцев приняли 334 оздоровительных учреждения.

Добавим, правительство Ленобласти в этом году выделило дополнительные средства на выкуп детских садов и школ в районах интенсивной жилой застройки. До конца года, в дополнение к четырем детским садам, область выкупит у застройщиков еще семь садиков и одну школу во Всеволожском районе. Социальные траты позволили увеличить дополнительные доходы области.

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