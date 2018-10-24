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24.10.18 / 14:38 Новости / Россия и мир / Экономика

Сбербанк не будет акционером региональной авиакомпании

Только консультации и лизинг

Фото АБН

Сбербанк не будет акционером региональной авиакомпании. Об этом в среду сообщил первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис.

Он уточнил, что Сбербанк не предполагает акционерного участия в авиакомпании. Участие кредитной организации будет сведено к консультационной помощи и предоставление лизинга при обеспечении организации воздушными суднами, передает ТАСС.

Зампред правления отметил, что в настоящий момент многие региональные авиакомпании «мелкие, раздробленные, слабые». По словам Хасиса, Сбербанк хочет помочь консолидироваться существующим региональным компаниям. «Чтобы появился какой-то серьезный авиаперевозчик, которому банки, такие как мы и ВТБ, можем помочь с обновлением воздушных судов», — заявил представитель Сбербанка.

Напомним, ранее «Ведомости» сообщили, что ВТБ и Сбербанк намерены создать региональную авиакомпанию. Организация будет заниматься региональными перевозками без пересадки в Москве. Накануне глава ВТБ Андрей Костин заявил, что кредитные организации начали работу по созданию новой авиакомпании. В настоящий момент идет поиск операторов для проекта.

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