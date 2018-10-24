Объем обеспеченного кредитования банка «Восточный» вырос в 2,5 раза Чаще всего такие кредиты берут москвичи и петербуржцы

С начала года объем обеспеченного кредитования на крупные суммы вырос в банке «Восточный» в 2,5 раза в годовом выражении. Об этом в среду сообщили в компании.

Банк запустил этот вид кредита более двух лет назад. К настоящему времени «Кредит под залог недвижимости» стал одним из самых популярных продуктов компании. Кредит на сумму от 300 тыс. до 30 млн рублей по ставке 9,9% годовых можно получить на срок до 20 лет. По данным банка, чаще всего кредиты под залог недвижимости берут клиенты из Москвы и Петербурга, а средняя сумма займа составляет 877 тыс. рублей.

Добавим, весной текущего года «Восточный» представил возможность электронной регистрации залога по обеспеченным кредитам в Росреестре. Это позволяет сократить срок сделки до пяти днем. При этом традиционно сделка совершается в течение 10 дней. Также клиент освобождается от необходимости поездок в МФЦ для подачи и получения документов.