Сечин: Россия останется на лидирующих позициях в нефтяной отрасли через 10 лет Наряду с США и Саудовской Аравией

Глава «Роснефти» Игорь Сечина полагает, что Россия останется в лидерах на мировом рынке нефти через 10-15 лет. Об этом он сообщил на Евразийском экономическом форуме в четверг.

По его словам, ряд аналитиков прогнозирует уход страны с глобального нефтяного рынка в ближайшее десятилетние. Однако он считает, что в этой перспективе будут лидировать три страны – Саудовская Аравия, Россия и США, передает ТАСС.

Напомним, ранее в ОПЕК предсказали отставание России от США в добыче нефти в 2018 году. При этом отставание будет сохраняться до 2040 года, отметили в организации. Затем Штаты сократят добычу до уровня РФ.