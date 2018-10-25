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25.10.18 / 14:23 Новости / Россия и мир / Экономика

Сечин: Россия останется на лидирующих позициях в нефтяной отрасли через 10 лет

Наряду с США и Саудовской Аравией

Коллаж АБН

Глава «Роснефти» Игорь Сечина полагает, что Россия останется в лидерах на мировом рынке нефти через 10-15 лет. Об этом он сообщил на Евразийском экономическом форуме в четверг.

По его словам, ряд аналитиков прогнозирует уход страны с глобального нефтяного рынка в ближайшее десятилетние. Однако он считает, что в этой перспективе будут лидировать три страны – Саудовская Аравия, Россия и США, передает ТАСС.

Напомним, ранее в ОПЕК предсказали отставание России от США в добыче нефти в 2018 году. При этом отставание будет сохраняться до 2040 года, отметили в организации. Затем Штаты сократят добычу до уровня РФ.

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