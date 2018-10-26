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26.10.18 / 12:04 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Беглов и Новак обсудили финансирование ТЭК Петербурга

И отопление

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и министр энергетики России Александр Новак обсудили финансирование ТЭК Северной столицы. Об этом в пятницу сообщили в администрации губернатора города.

В частности, они обсудили возможность финансирования из федерального бюджета на развитие инженерно-энергетического комплекса Петербурга. Также Беглов и Новак подняли темы осенне-зимнего отопительного сезона, обеспечение надежного теплоснабжения и другие вопросы. Кроме этого, Беглов заявил о необходимости уточнить требования закона по переходу на закрытую схему горячего водоснабжения с учетом качества воды, особенностей систем теплоснабжения регионов и экономической эффективности.

Добавим, ранее Беглов провел выездное совещание на котельной «Приморская». Врио губернатора выслушал отчет о готовности к отопительному сезону. «ТЭК СПб» проводит модернизацию тепловых пунктов. Организация планирует закончить все работы за шесть лет.

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