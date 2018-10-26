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26.10.18 / 11:49 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Депутаты Петербурга предложили установить на дома таблички с исторической информацией

Год постройки, архитектор и другое

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга предложили установить на дома города таблички с исторической информацией. Об этом стало известно в четверг с заседания комитета по законодательству.

Авторы инициативы – Денис Четырбок и Максим Резник, передает «петербургский дневник». Они предложили устанавливать таблички из долговечных материалов на дома здания 40 лет, которые признаны объектами культуры регионального значения. Согласно проекту, на табличках должен быть только текст. Он будет сообщать о дате постройки здания, архитекторе или человеке, имевшем отношение к проектировке дома.

Добавим, ранее КГИОП датировал постройку здания на Херсонской улице 1979 годом. Ведомство разрешило коммерческой компании снести здание. Жители Центрального района заявили, что дом построен в XIX веке. Они обратились к Четырбоку, который помог в спасении здания.

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