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27.10.18 / 21:42 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге в массовом ДТП на ЗСД погибли восемь человек

Возбуждено уголовное дело

Фото vk.com/spb_today

В Петербурге в массовой автокатастрофе на Западном скоростном диаметре погибли восемь человек. Об этом в субботу сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полиции добавили, что возбудили уголовное дело. По версии правоохранительных органов, автокатастрофа случилась около . Столкнулись два грузовика, один из них вылетел на встречку и врезался в микроавтобус. Микроавтобус загорелся, погибли водитель и семеро пассажиров.

Напомним, на этой неделе в Выборгском районе Ленобласти случилось ДТП с участием автобуса с 30 пассажирами. Автобус съехал с проезжей части в кювет. В результате аварии пострадали два человека, они госпитализированы. Еще 22 человека направили на медосмотр с легкими повреждениями.

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