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27.10.18 / 17:02 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

СМИ: В Петербурге убили топ-менеджера компании-поставщика оборудования для ФСБ и МВД

Возбуждено уголовное дело

Фото АБН

В Петербурге убили топ-менеджера компании, которая поставляла радиооборудование ФСБ и МВД. Об этом стало известно в субботу.

Неизвестные убили 39-летнюю женщину – финансового директора «Астарком», передает «Фонтанка». Ее тело обнаружили накануне в лесу у карьера в 0,5 км от дороги Мяглово-Кузьминки. Тело лежало около автомобиля BMW, который числится за компанией ООО «Астраком». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства.

Издание отметило, что «Астарком» поставляет радиооборудование и системы видеонаблюдения. Основными заказчиками являются региональные управления ФСБ и МВД.

Отметим, ранее «Астарком» заключила контракт с Национальным центром информатизации в Иннополисе. Сумма контракта – 197 млн рублей.

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