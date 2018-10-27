СМИ: В Петербурге убили топ-менеджера компании-поставщика оборудования для ФСБ и МВД Возбуждено уголовное дело

В Петербурге убили топ-менеджера компании, которая поставляла радиооборудование ФСБ и МВД. Об этом стало известно в субботу.

Неизвестные убили 39-летнюю женщину – финансового директора «Астарком», передает «Фонтанка». Ее тело обнаружили накануне в лесу у карьера в 0,5 км от дороги Мяглово-Кузьминки. Тело лежало около автомобиля BMW, который числится за компанией ООО «Астраком». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства.

Издание отметило, что «Астарком» поставляет радиооборудование и системы видеонаблюдения. Основными заказчиками являются региональные управления ФСБ и МВД.

Отметим, ранее «Астарком» заключила контракт с Национальным центром информатизации в Иннополисе. Сумма контракта – 197 млн рублей.