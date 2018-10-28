Все новости

28.10.18 / 19:43 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербург начнет рабочую неделю с ночных заморозков и гололедицы

Днем температура воздуха будет держаться возле 0

Фото АБН

Петербург начнет рабочую неделю с ночных заморозков – температура воздуха в ночь на понедельник опустится до -2…-4 градусов. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

Кроме того, синоптики предупреждают о гололедице ночью и в утренние часы. Днем же столбик термометра будет находиться возле 0…+2 градусов. Дождей или снега не ожидается.

Между тем в Ленобласти ожидается похолодание. По данным синоптиков, ночью температура воздуха местами опустится до -13 градусов. Также возможен небольшой снег, а на дорогах ночью и утром будет скользко. Днем температура будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

108 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.