Петербург начнет рабочую неделю с ночных заморозков и гололедицы

Петербург начнет рабочую неделю с ночных заморозков – температура воздуха в ночь на понедельник опустится до -2…-4 градусов. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.
Кроме того, синоптики предупреждают о гололедице ночью и в утренние часы. Днем же столбик термометра будет находиться возле 0…+2 градусов. Дождей или снега не ожидается.
Между тем в Ленобласти ожидается похолодание. По данным синоптиков, ночью температура воздуха местами опустится до -13 градусов. Также возможен небольшой снег, а на дорогах ночью и утром будет скользко. Днем температура будет колебаться от -2 до +3 градусов.
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