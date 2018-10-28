Петербург начнет рабочую неделю с ночных заморозков и гололедицы Днем температура воздуха будет держаться возле 0

Петербург начнет рабочую неделю с ночных заморозков – температура воздуха в ночь на понедельник опустится до -2…-4 градусов. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

Кроме того, синоптики предупреждают о гололедице ночью и в утренние часы. Днем же столбик термометра будет находиться возле 0…+2 градусов. Дождей или снега не ожидается.

Между тем в Ленобласти ожидается похолодание. По данным синоптиков, ночью температура воздуха местами опустится до -13 градусов. Также возможен небольшой снег, а на дорогах ночью и утром будет скользко. Днем температура будет колебаться от -2 до +3 градусов.