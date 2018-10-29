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29.10.18 / 15:04 Новости / Петербург и Ленобласть

Аэропорт «Пулково» перешел на зимнее расписание  

До 30 марта 2019 года включительно

Фото АБН

Аэропорт «Пулково» перешел на зимнее расписание полетов. Об этом в компании сообщают в понедельник.

Зимний сезон продлится до 30 марта 2019 года включительно. В маршрутной сети за это время откроется девять новых российских и зарубежных направлений, а по существующим маршрутам увеличится частота рейсов. В период зимней навигации рейсы возобновят такие компании, как Air Serbia , Brussels Airlines, SAS. А компания S7 Airlines  возобновит рейсы на горнолыжные курорты в Зальцбург и Инсбрук.

Отметим, в «Пулково» открывается ряд новых направлений. Так, полеты из аэропорта теперь будут совершаться в итальянский Бергамо, Лондон, узбекистанский Навои и Стамбул. Также в зимнем расписании появятся рейсы в Аликанте, Дрезден и Ставрополь. Кроме того, запланированы дальнемагистральные полеты в китайские города Гуйян и Хайкоу.

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