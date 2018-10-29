Международное агентство Fitch Ratings подтвердило позитивные кредитные рейтинги Петербурга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Петербурга на уровне «ВВВ-» с позитивным прогнозом. Об этом в понедельник сообщили в комитете по финансам.
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвердили на уровне «F3», а рейтинги приоритетного необеспеченного долга тоже подтвердили на уровне «ВВВ-».
Отметим, рейтинги отражают показатели кредитоспособности Петербурга. Основой для сильного рейтинга служит низкий уровень долга, устойчивые операционные показатели и высокая бюджетная обеспеченность.
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