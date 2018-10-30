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30.10.18 / 13:22 Новости / Россия и мир / Экономика

Фонд кино временно приостановил финансовую деятельность

Из-за того, что правительство до сих пор не назначило в фонд руководителя

Фонд кино временно приостановил финансовую деятельность. Об этом во вторник сообщает РБК со ссылкой на письмо фонда советнику президента по культуре Владимиру Толстому.

В частности, приостановлена уплата налогов из-за того, что правительство до сих пор не назначило в фонд руководителя. Исполнительный директор организации Антон Малышев освобожден от должности 17 октября по распоряжению правительства. В письме сообщается, что «в ближайшее время наступят сроки оплаты коммунальных услуг, аренды здания и сроки выплаты заработной платы сотрудникам Фонда кино». Также из-за отсутствия высшего коллегиального органа и исполнительного директора фонд кино не может отобрать организации для оказания господдержке при создании фильмов.

Напомним, ранее правительство РФ распорядилось об отставке исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева. Согласно новому уставу фонда, новую кандидатуру должно утверждать правительство, а выдвигать – Минкультуры. Министерство предлагало назначить на пост директора музея кино Ларису Солоницыну, но ее кандидатуру не утвердили.

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