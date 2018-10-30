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30.10.18 / 14:59 Новости / Общество / Партнерские материалы

КСП Петербурга нашла нарушения в муниципальном округе Сампсониевское на 60 млн рублей

Отчет направлен в правоохранительные органы

Фото АБН

Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга нашла нарушения в муниципальном округе Сампсониевское на 60 млн рублей. Об этом в палате сообщили во вторник.

КСП подвела итоги проверки муниципального округа, которой руководит аудитор палаты Юрий Шутов. Палата проанализировала контракты и финансовые документы за 2016-2018 года. Инспекторы нашли 110 нарушений на общую сумм более 60 млн рублей. В КСП заявили, что эти нарушения привели к потерям местного бюджета на 16 млн рублей. Большая часть этой суммы – это контракты в области досуговых мероприятий и благоустройства.

Палата отметила основные нарушения. Среди них нецелевое использование средств местного бюджета на 13,8 млн рублей. Также муниципальный округ неэффективно использовал бюджетные средства на сумму 13 млн рублей. Кроме этого, администрация Сампсониевского совершила нарушения в сфере осуществления муниципальных закупок.

КСП направила отчет о всех нарушениях временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову и председателю ЗакСа Вячеславу Макарову. Также отчет передан прокурору города Сергею Литвиненко, главе УФНС по Петербургу Валентине Корязиной и главе ГУ МВД по региону Сергею Умнову.

Добавим, накануне КСП заявила, что намерена проверить ГУП «Горэлектротранс». Палата планирует оценить эффективность расходования бюджетных денег. Руководитель проверки – аудитор Константин Желудков. Завершение проверки назначено на 1 февраля следующего года.

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