NASA решила продолжить попытки связаться с марсоходом Opportunity. Об этом организация сообщила на собственном сайте.
В NASA отметили, что в ближайшие месяцы скорость ветра в месте нахождения марсохода увеличится. Ветер очистит солнечные панели Opportunity от пыли, уточнили в организации. Там заявили, что вернутся к вопросу в январе 2019 года.
Напомним, в Долине Настойчивости на Марсе 1 июня началась пылевая буря. Уровень непрозрачности атмосферы планеты вырос, что снизило поток солнечного света на батареи марсохода. Его перевели в режим энергосбережения. При этом, с 10 июня Opportunity перестал выходить на связь. В NASA считают, что он мог уйти в спящий режим или произошел сбой в работе передатчика или часов.
При этом, в конце сентября орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал поверхность Марса. На снимке ярко видно марсоход Opportunity, что может означать отсутствие пыли на солнечных панелях.
112 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.