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30.10.18 / 17:29 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

NASA решила продолжить попытки связаться с марсоходом Opportunity

До января

Фото NASA

NASA решила продолжить попытки связаться с марсоходом Opportunity. Об этом организация сообщила на собственном сайте.

В NASA отметили, что в ближайшие месяцы скорость ветра в месте нахождения марсохода увеличится. Ветер очистит солнечные панели Opportunity от пыли, уточнили в организации. Там заявили, что вернутся к вопросу в январе 2019 года.

Напомним, в Долине Настойчивости на Марсе 1 июня началась пылевая буря. Уровень непрозрачности атмосферы планеты вырос, что снизило поток солнечного света на батареи марсохода. Его перевели в режим энергосбережения. При этом, с 10 июня Opportunity перестал выходить на связь. В NASA считают, что он мог уйти в спящий режим или произошел сбой в работе передатчика или часов.

При этом, в конце сентября орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал поверхность Марса. На снимке ярко видно марсоход Opportunity, что может означать отсутствие пыли на солнечных панелях.

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