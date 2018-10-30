Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных из Сбербанка Ведомство направило запрос

Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных из Сбербанка. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

Как передает «Интерфакс» заявление пресс-службы, Роскомнадзор направил в кредитную организацию запрос. Речь идет об утечке данных сотрудников банка.

Напомним, накануне об утечке сообщил «Коммерсант». Издание заявило, что данные 420 тыс. сотрудников выложили на одном форуме в интернете. Доступными оказались данные на 1 августа 2018 года. В Сбербанке заявили, что эта утечка не несет угрозы раскрытия персональных данных сотрудников.