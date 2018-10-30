ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян В октябре инфляционные ожидания составили 9,3%

Инфляционные ожидания россиян снизились на 0,8 п.п. в октябре текущего года. Об этом во вторник сообщает Банк России.

В октябре инфляционные ожидания составили 9,3%. Регулятор отмечает, что бензин остается на втором месте в списке товаров, которые кажутся россиянам наиболее подорожавшими. Снижение инфляционных ожиданий ЦБ связал со стабилизацией курса рубля. Но снижение может оказаться неустойчивым, предупреждает Банк России.

Напомним, накануне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что цены на бензин продолжают расти. Он поручил нефтяникам рассмотреть этот вопрос и стабилизировать цены. В противном случае могут быть введены запретительные пошлины на нефть.