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30.10.18 / 20:42 Новости / Россия и мир / Экономика

УФАС по Камчатскому краю возбудило дело на Независимую нефтегазовую компанию

Из-за недобросовестной конкуренции

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Фото: consultantplus.ru

УФАС по Камчатскому краю возбудило дело на Независимую нефтегазовую компанию (ННК). Об этом во вторник сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Дело возбудили из-за недобросовестной конкуренции, передает ТАСС слова Голомолзина. Он уточнил, что НКК проводила дискриминационную политику в отношении независимых АЗС. Ранее региональный антимонопольный орган выдал предупреждение ННК.

Отметим, ФАС зафиксировала в октябре рост стоимости топлива. Самый большой рост произошел на Дальнем Востоке. Ведомство предложило оставить акцизы на топливо на прежнем уровне. ФАС считает, что это поможет давлению на розничные цены.

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