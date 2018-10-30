УФАС по Камчатскому краю возбудило дело на Независимую нефтегазовую компанию (ННК). Об этом во вторник сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
Дело возбудили из-за недобросовестной конкуренции, передает ТАСС слова Голомолзина. Он уточнил, что НКК проводила дискриминационную политику в отношении независимых АЗС. Ранее региональный антимонопольный орган выдал предупреждение ННК.
Отметим, ФАС зафиксировала в октябре рост стоимости топлива. Самый большой рост произошел на Дальнем Востоке. Ведомство предложило оставить акцизы на топливо на прежнем уровне. ФАС считает, что это поможет давлению на розничные цены.
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