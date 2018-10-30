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30.10.18 / 13:46 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

УФАС Петербурга решило не выдавать предписание по торгам на информационные табло

Аукцион приостановили в пятницу

Фото АБН

УФАС Петербурга решило не выдавать предписание СПб ГКУ «Организатор перевозок» по торгам на информационные табло для остановок. Об этом антимонопольное ведомство сообщило во вторник.

УФАС рассмотрело жалобу ООО «Синертэк» на действия «Организатора перевозок» при проведении аукциона на установку информационных табло на остановки. Ведомство установило, что заказчик при разъяснении документов аукциона заявителю фактически изменил ее суть. Это нарушение закона о контрактной системе.

При этом, нарушение не повлияло на результаты закупки, считают в УФАС. Из-за этого ведомство решило не выдавать предписание.

Напомним, ранее «Организатор перевозок» объявил аукцион по информационным табло. Максимальная сумма заказа – 28 млн рублей. В пятницу, 26 октября, УФАС приостановило аукцион. Причина – подача жалобы «Организатором перевозок».

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