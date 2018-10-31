Беглов поручил ускорить строительство ВСД Срок начала работ – август-сентябрь 2019 года

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил ускорить строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД). Соответствующее заявление он сделал в среду на совещании.

Беглов предложил использовать опыт строительства Западного скоростного диаметра. «Необходимо учесть все плюсы и минусы», — сказал Беглов.

По информации пресс-службы губернатора, строительство планируют начать в августе-сентябре 2019 года. Завершение работ назначено на 2024 год.

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Напомним, ранее Беглов обсудил строительство ВСД с министром транспорта России Евгением Дитрихом. Также они подняли вопрос необходимости разгрузки центра Петербурга. В сентябре бывший глава города Георгий Полтавченко заявил, что ВСД начнут строить после завершения проектирования. Это должно произойти через полгода, заявил Полтавченко.