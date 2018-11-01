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01.11.18 / 12:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полиция Петербурга эвакуировала Московский вокзал

Из-за бесхозного предмета

Фото: peterburg.bi

Полиция Петербурга эвакуировала Московский вокзал. Об этом в четверг сообщили очевидцы.

Они заявили, что в световом зале вокзала обнаружен бесхозный предмет. Полиция взяла здание в оцепление.

Как передает «Фонтанка» сообщение управления на транспорте МВД по Северо-Западу, звонок о бесхозном предмете поступила в 11:40 часов. В настоящий момент кинологи осматривают территорию.

В ОЖД заявили, что поезда прибывают и отправляются по расписанию. У пассажиров есть доступ к платформам в обход здания.

Напомним, ранее Московскиц вокзал эвакурировали в июле. Тогда около 20 пассажиров опоздали на свои поезда. Они не смогли получить свои вещи из камер хранения. Добавим, ранее в четверг в Петербурге эвакуировали «Макдональдс».

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