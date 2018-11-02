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02.11.18 / 17:09 Новости / Россия и мир

Ford научил фары «следить» за дорожными знаками и разметкой

С помощью фронтальной видеокамеры

Фото: legalreader.com

Автопроизводитель Ford представил технологию, которая распознает дорожные знаки и разметку и автоматически адаптирует к ним направление света фар (Adaptive Front Lighting System). Об этом в компании рассказали в пятницу.

Специалисты научили считывать дорожные знаки и разметку фронтальную камеру, которая крепится под зеркалом заднего вида. Отмечается, что камера способна уловить объект на расстоянии до 65 метров.

В свою очередь головное освещение адаптируется к меняющимся дорожным условиям. Например, при подъезде к перекрестку с круговым движением система расширяет световой пучок, чтобы водитель смог увидеть велосипедистов и пешеходов рядом с дорогой, пояснили в компании.

Кроме того, система Adaptive Front Lighting System позволяет предотвратить ослепление водителей встречных автомобилей. При приближении авто по «встречке», система автоматически скорректирует световой пучок, заблокировав лучи, которые могут ослепить других водителей.

Ранее стало известно, что Ford начал производство электрофургонов на базе Ford Transit для DHL. Автомобили полностью электрические. В планах компании собирать на заводе в Кельне около 3,5 тыс. таких авто в год.

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