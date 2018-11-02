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02.11.18 / 16:07 Новости / Петербург и Ленобласть

Сосновый Бор готов потратить 6,7 млн рублей на украшение города к Новому году

В частности, светящиеся часы и огромный фонарь

Администрация МО «Сосновоборский городской округ» Ленобласти ищет подрядчика на поставку новых элементов украшения города Сосновый Бор к Новому году. Об этом стало известно в пятницу из материалов на сайте госзакупок.

В частности, речь идет о поставке светящихся в темноте украшений в виде различных узоров, фигур снеговика и деда мороза. Отдельно указана поставка фигуры в виде светящихся старинных часов и огромного фонаря.

Начальная цена контракта составляет порядка 6,73 млн рублей. Согласно условиям договора, все украшения необходимо поставить не позднее 20 декабря.

Ранее стало известно, что в Петербурге отменили конкурсы на новогоднее оформление города. Речь идет о восьми контрактах на общую сумму более 100 млн рублей. В частности, конкурсы отменили на поставку световых композиций и искусственных елей.

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