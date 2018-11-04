Несогласованный «Марш против ненависти» прошел в Петербурге без задержаний Но за акцией следили сотрудники полиции

В центре Петербурга прошел несогласованный с городскими властями «Марш против ненависти» памяти этнографа Николая Гиренко, убитого неонацистами. Как передает в воскресенье «Интерфакс», полиция не мешала участникам акции.

Агентство уточняет, что активисты собрались на стрелке Васильевского острова около 14:00, после чего началось шествие – без лозунгов и плакатов. Участники акции дошли площади Академика Сахарова. Акция прошла без задержаний, добавляет «Фонтанка».

Добавим, «Марш против ненависти» проводится в Петербурге с 2004 года. Ранее организаторы акции из движения «Солидарность» подали заявку на проведение марша 3 ноября в центре Петербурга, но получили отказ. В Смольном предложили активистам Удельный парк вместо традиционного маршрута. Тогда организаторы решили провести шествие 4 ноября без согласования.