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04.11.18 / 16:47 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Несогласованный «Марш против ненависти» прошел в Петербурге без задержаний

Но за акцией следили сотрудники полиции

В центре Петербурга прошел несогласованный с городскими властями «Марш против ненависти» памяти этнографа Николая Гиренко, убитого неонацистами. Как передает в воскресенье «Интерфакс», полиция не мешала участникам акции.

Агентство уточняет, что активисты собрались на стрелке Васильевского острова около 14:00, после чего началось шествие – без лозунгов и плакатов. Участники акции дошли площади Академика Сахарова. Акция прошла без задержаний, добавляет «Фонтанка».

Добавим, «Марш против ненависти» проводится в Петербурге с 2004 года. Ранее организаторы акции из движения «Солидарность» подали заявку на проведение марша 3 ноября в центре Петербурга, но получили отказ. В Смольном предложили активистам Удельный парк вместо традиционного маршрута. Тогда организаторы решили провести шествие 4 ноября без согласования.

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