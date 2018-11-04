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04.11.18 / 10:57 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербургский суд арестовал на 10 суток активиста, пикетировавшего в связи с приездом телеведущего Владимира Соловьева

Остальных задержанных отпустили

исаакий судНакануне Петроградский районный суд Петербурга на десять суток арестовал активиста Павла Иваникина, который в минувшую пятницу стоял в одиночном пикете из-за приезда телеведущего Владимира Соловьева. Об этом в воскресенье пишет «Бумага» со ссылкой на «Группу помощи задержанным».

Издание уточняет, что активиста арестовали за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ст. 19 КоАП). Остальных шестерых задержанных отпустили после дачи объяснений.

Напомним, вечером 2 ноября в петербургском ДК им. Ленсовета прошел творческий вечер телеведущего Владимира Соловьева. Возле здания ДК активисты устроили серию одиночных пикетов. Их задержала полиция.

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