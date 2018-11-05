Медведев: Россия никогда не была заинтересована в чересчур высоких ценах на нефть Только в разумных ценах

Россия никогда не была заинтересована в чересчур высоких ценах на нефть. С таким заявлением в понедельник в Шанхае выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы цены были максимально высокими», — приводит слова Медведева «Интерфакс». По его словам, власти страны понимают, что чересчур высокие цены грозят остановкой развития экономики. Россия нуждается в разумных ценах на нефть, отметил Медведев.

Напомним, официальный визит Медведева в Китай начался в понедельник. Он посетил открытие первого Китайского международного импортного центра. Утром Медведев выступил с заявлением о необходимости наращивать объемы денежных отношений с Китаем в нацвалюте.