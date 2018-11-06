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06.11.18 / 19:58 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов подписал поправку ко второму чтению бюджета Петербурга на 2019 год

Изменения вносятся в доходную и расходную части

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал поправку ко второму чтению городского бюджета на 2019 год. Об этом во вторник сообщили в Смольном.

Согласно документу, предлагается увеличить доходы бюджета Петербурга на 2019 год на 15,5 млрд рублей с учетом текущего исполнения бюджета. При этом расходная часть увеличивается в общем объеме на 15,5 млрд рублей.

Дополнительные средства будут выделены на образование, здравоохранение, социальную поддержку граждан, сферу молодежной политики. Помимо этого, деньги выделят на восстановление Пискаревского мемориального кладбища и мемориала в Новгородской области, посвященного погибшим в ВОВ ленинградским детям.

Отмечается, что средства также направят на освещение кварталов Петербурга, в частности, детских и спортивных площадок. Дополнительное финансирование предусмотрено и на благоустройство территории города и охрану окружающей среды.

Напомним, Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении бюджет города на 2019 год в конце октября. Сообщалось, что по плану доходы бюджета должны составить 576,3 млрд рублей, расходы — 628,3 млрд рублей. Таким образом, бюджет остается дефицитным.

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