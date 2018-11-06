В Петербурге возле детской больницы прорвало трубу с кипятком Коммунальную аварию ликвидировали к утру вторника

В Петербурге на Васильевском острове возле городской детской больницы №2 прорвало трубу теплосети. Об этом накануне вечером сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в ночь на вторник на 2-й линии Васильевского острова. В результате инцидента девять автомобилей получили повреждения. Пострадавших нет, пишет ТАСС со ссылкой на информация компании «Теплосеть Санкт-Петербурга». В «Теплосети» также сообщили, что теплоснабжение больницы осуществляется в полном объеме, а ущерб, причиненный автомобилям, будет возмещен.





Напомним, в начале ноября произошел похожий случай в Колпинском районе. В результате прорыва трубы образовалась яма с кипятком, в которую провалился мужчина. Он получил ожоги 80% поверхности тела.