«Экострой» собрал 176 куб. м мусора за неделю с рек и каналов Петербурга

За минувшую неделю специалисты ГУП «Экострой» собрали около 176 куб. м отходов с акватории водных объектов Петербурга. Об этом во вторник сообщили в городском комитете по природопользованию.
Кроме того, специалисты вывезли на утилизацию 109 кг опасных отходов и собрали 100 кг нефтесодержащих отходов с береговой полосы загрязненного нефтепродуктами песка на территории ООПТ Западный Котлин в районе форта Шанец. Также разлив нефтепродуктов был ликвидирован на парковке в районе проспекта Героев.
За неделю комитет вынес 38 административных постановлений в рамках мероприятий экологического надзора. Ведомство выписало штрафов на общую сумму более 311 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что городские власти планируют потратить на очистку рек и каналов Петербурга порядка 224 млн рублей. Всего было объявлено шесть соответствующих конкурсов. Как ожидается, подрядчиков выберут к середине ноября.
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