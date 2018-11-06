«Экострой» собрал 176 куб. м мусора за неделю с рек и каналов Петербурга А также вывез 109 кг опасных отходов

За минувшую неделю специалисты ГУП «Экострой» собрали около 176 куб. м отходов с акватории водных объектов Петербурга. Об этом во вторник сообщили в городском комитете по природопользованию.

Кроме того, специалисты вывезли на утилизацию 109 кг опасных отходов и собрали 100 кг нефтесодержащих отходов с береговой полосы загрязненного нефтепродуктами песка на территории ООПТ Западный Котлин в районе форта Шанец. Также разлив нефтепродуктов был ликвидирован на парковке в районе проспекта Героев.

За неделю комитет вынес 38 административных постановлений в рамках мероприятий экологического надзора. Ведомство выписало штрафов на общую сумму более 311 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что городские власти планируют потратить на очистку рек и каналов Петербурга порядка 224 млн рублей. Всего было объявлено шесть соответствующих конкурсов. Как ожидается, подрядчиков выберут к середине ноября.