Встреча Путина и Трампа, проверки АЗС и мессенджеры. Итоги вторника

СМИ узнали причину отмены переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже, Медведев подписал постановление о правилах идентификации пользователей мессенджеров, а ФАС и ФНС поручили проводить внеплановые проверки АЗС. Кроме того, Fitch сообщило, что учло спор «Нафтогаза» и «Газпрома» при присуждении рейтингов. Между тем годовая инфляция в России ускорилась до 3,5% в октябре.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже не состоится из-за запрета главы Франции Эммануэля Макрона. По данным СМИ, Макрон якобы не захотел, чтобы она «затмила» мероприятия, посвященные столетию с окончания Первой мировой войны.

Fitch учло требования «Нафтогаза» к «Газпрому» при присуждении рейтингов. Агентство отметило, что судебные споры еще не закончились.

Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах идентификации пользователей мессенджеров. Документ вступит в силу через полгода.

По данным Росстата, годовая инфляция в России ускорилась до 3,5% в октябре. С начала года инфляция составила 2,9%.

Правительство поручило ФАС и ФНС проводить внеплановые проверки АЗС. Речь идет о проверках независимых сетей.