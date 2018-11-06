Все новости

06.11.18 / 09:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство поручило ФАС и ФНС проводить внеплановые проверки АЗС

Независимых сетей

Фото АБН

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Федеральной антимонопольной службе и Федеральной налоговой службе проводить внеплановые проверки АЗС. Об этом во вторник пишет РИА Новости со ссылкой на протокол совещании у вице-премьера.

Речь идет о проверках независимых сетей АЗС, которые занимают в России более 60% розничного рынка топлива. Особое внимание планируют уделить тем станциям, на которых уровень цен выше индикативного на 4% и более, отмечает РИА Новости.

Также Козак поручил проработать возможность запрета экспорта нефти и нефтепродуктов для компаний, которые не являются их производителями. Также на совещании у вице-премьера обсудили возможное введение плавающих ставок акцизов на топливо в зависимости от цен на нефть.

Читайте также: В правительстве России обсудили завершение налогового маневра в нефтяной отрасли

Отметим, встреча прошла 31 октября. На ней Минэнерго, ФАС, независимые НПЗ и нефтяные компании согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке. С 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года нефтяные компании берут на себя обязательство сдерживать мелкооптовые цены. Средняя стоимость 1 т Аи-92 до января не должна превышать 53,5 тыс. рублей, Аи-95 – 56,6 тыс. рублей, дизельного топлива – 51,2 тыс. рублей. Таким образом, 1 л топлива должен стоить на оптовом рынке не дороже 39,86 рубля, 42,77 рубля и 43,11 рубля соответственно. Напомним, правительство озаботилось регуляцией цен на рынке бензина после резкого подорожания топлива в мае этого года.

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

108 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.