Правительство поручило ФАС и ФНС проводить внеплановые проверки АЗС Независимых сетей

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Федеральной антимонопольной службе и Федеральной налоговой службе проводить внеплановые проверки АЗС. Об этом во вторник пишет РИА Новости со ссылкой на протокол совещании у вице-премьера.

Речь идет о проверках независимых сетей АЗС, которые занимают в России более 60% розничного рынка топлива. Особое внимание планируют уделить тем станциям, на которых уровень цен выше индикативного на 4% и более, отмечает РИА Новости.

Также Козак поручил проработать возможность запрета экспорта нефти и нефтепродуктов для компаний, которые не являются их производителями. Также на совещании у вице-премьера обсудили возможное введение плавающих ставок акцизов на топливо в зависимости от цен на нефть.

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Отметим, встреча прошла 31 октября. На ней Минэнерго, ФАС, независимые НПЗ и нефтяные компании согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке. С 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года нефтяные компании берут на себя обязательство сдерживать мелкооптовые цены. Средняя стоимость 1 т Аи-92 до января не должна превышать 53,5 тыс. рублей, Аи-95 – 56,6 тыс. рублей, дизельного топлива – 51,2 тыс. рублей. Таким образом, 1 л топлива должен стоить на оптовом рынке не дороже 39,86 рубля, 42,77 рубля и 43,11 рубля соответственно. Напомним, правительство озаботилось регуляцией цен на рынке бензина после резкого подорожания топлива в мае этого года.